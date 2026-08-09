उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवक को उसके दोस्तों ने शराब पिलाकर मारा, जिससे उसकी मौत हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतक के दोस्तों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है।

दोस्तों के साथ गया युवक घर के बाहर अचेत मिला, अस्पताल में तोड़ा दम; परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

सुनील तिवारी, संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मड़ियांव थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो जाने से सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि युवक को उसके दोस्त ही घर से बुलाकर साथ ले गए थे और देर रात वह घर के बाहर बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने दोस्तों पर शराब पिलाकर मारपीट करने और हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, फैजुल्लागंज की मामा कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय शुभम सोनी, जो प्रेम कुमार सोनी के पुत्र हैं और पेशे से ड्राइवर थे, शनिवार शाम करीब सात बजे अपने दोस्तों शिवम, सुमित और मथुरा के साथ घर से निकले थे। देर रात तक जब शुभम वापस नहीं लौटा तो परिजन चिंतित हो उठे। रात करीब बारह बजे उन्होंने देखा कि शुभम घर के बाहर बेसुध हालत में पड़ा है। परिजन तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक के परिजनों के आरोप मृतक की मां मालती ने पुलिस को दी तहरीर में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दोस्तों ने पहले शुभम को शराब पिलाई और फिर उसके साथ मारपीट की, जिससे लगी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। उनका यह भी कहना है कि मारपीट के बाद आरोपी शव को घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। मालती ने बताया कि शुभम के शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान मौजूद हैं।

पुलिस की जांच सूचना मिलते ही मड़ियांव पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मड़ियांव थाना प्रभारी (इंस्पेक्टर) ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर शिवम, सुमित और मथुरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी और शव पर मिले चोट के निशानों को भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। साथ ही शुभम के दोस्तों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, जबकि यह पता लगाने के लिए कि रात में शुभम किन-किन लोगों के संपर्क में था, कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।