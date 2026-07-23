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सड़क किनारे संदिग्ध हालात में मिला ट्रक चालक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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रुद्रपुर में ट्रांজिट कैंप क्षेत्र में संदिग्ध हालात में एक ट्रक चालक का शव मिला। मृतक की पहचान मैनपुरी जिले के संजीव के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में नशे की स्थिति या मिर्गी से गिरने की आशंका जताई गई है।

सड़क किनारे संदिग्ध हालात में मिला ट्रक चालक का शव

रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में उत्तर प्रदेश निवासी एक ट्रक चालक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में करीब 40 वर्षीय एक युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। राहगीरों ने इसकी सूचना ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस को दी। सूचना पर एसएसआई महेश कांडपाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने उसके कपड़ों की तलाशी ली, जिसमें मिले पहचान पत्र के आधार पर उसकी शिनाख्त उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के नवीगंज निवासी संजीव पुत्र कैलाश के रूप में हुई।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए परिजनों को सूचना दे दी है। एसएसआई कांडपाल ने बताया कि मृतक के चेहरे पर हल्की चोट के निशान पाए गए हैं। प्रथम दृष्ट्या नशे की हालत या मिर्गी का दौरा पड़ने के कारण गिरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।

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