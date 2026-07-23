सड़क किनारे संदिग्ध हालात में मिला ट्रक चालक का शव
रुद्रपुर में ट्रांজिट कैंप क्षेत्र में संदिग्ध हालात में एक ट्रक चालक का शव मिला। मृतक की पहचान मैनपुरी जिले के संजीव के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में नशे की स्थिति या मिर्गी से गिरने की आशंका जताई गई है।
रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में उत्तर प्रदेश निवासी एक ट्रक चालक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में करीब 40 वर्षीय एक युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। राहगीरों ने इसकी सूचना ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस को दी। सूचना पर एसएसआई महेश कांडपाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने उसके कपड़ों की तलाशी ली, जिसमें मिले पहचान पत्र के आधार पर उसकी शिनाख्त उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के नवीगंज निवासी संजीव पुत्र कैलाश के रूप में हुई।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए परिजनों को सूचना दे दी है। एसएसआई कांडपाल ने बताया कि मृतक के चेहरे पर हल्की चोट के निशान पाए गए हैं। प्रथम दृष्ट्या नशे की हालत या मिर्गी का दौरा पड़ने के कारण गिरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें