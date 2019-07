आजम खान के बयान पर बोलीं सुषमा स्वराज: वह मानसिक विकृति से ग्रस्त हैं, कड़ी सजा दी जाए

लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान द्वारा गुरुवार को सदन की अध्यक्षता कर रहीं बीजेपी सांसद रमा देवी पर किए गए सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आजम खान पर उनके बयान को लेकर हमला बोला और कहा कि वह मानसिक विकृति से ग्रस्त हैं। बता दें कि आजम खान ने रमा देवी को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया।

सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा, 'आज़म खान द्वारा बार बार दिए गए ऐसे बयान यह साबित करते हैं की वह मानसिक विकृति से ग्रस्त हैं। कल संसद में महिला सभापति को सम्भोधित करते हुए दिया गया उनका ब्यान बदसलूकी की सारी हदें पार कर गया। संसदीय मर्यादा का तकाज़ा है कि आज़म खान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाये। '

Azam Khan is known for making such statements which prove that he suffers from mental perversion. The statement that he made while addressing a lady Chairperson crossed all limits of decency. He deserves a stringent punishment to preserve the dignity and decorum of the House.