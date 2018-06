विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इटली, फ्रांस, लग्जमबर्ग और बेल्जियम की यात्रा पर रवाना

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज से इटली, फ्रांस, लग्जमबर्ग और बेल्जियम की यात्रा पर रवाना हो गईं। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि यूरोप के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की पहल के तहत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 17 से 23 जून तक चार देश इटली, फ्रांस, लग्जमबर्ग और बेल्जियम की यात्रा पर रवाना हुईं।

