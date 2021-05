मिलिंद देवड़ा के दावों पर सुषमा स्वराज के पति ने उठाए सवाल, कहा- कांग्रेस नहीं, BJP राज में खोले गए थे 6 AIIMS

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस सरकार के 60 वर्षों के कार्यकाल का बखान करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि 100 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी के लड़ाई की नींव कांग्रेस के बीते 60 वर्षों के कार्यकाल के दौरान रखी गई थी। हालांकि कांग्रेस नेता के इस ट्वीट का देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल ने दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता के दावों पर ही सवाल उठा दिए।

मिलिंद देवड़ा ने अपने ट्विटर हैंडल एक लिस्ट जारी किया है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े हुए संस्थानों के सामने वर्ष दर्ज है। जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, जायडस कैडिला, सन फार्मा, डॉ. रेड्डी लैब, दिल्ली एम्स, भोपाल एम्स, रायपुर एम्स, ऋषिकेश एम्स, भुवनेश्वर एम्स, जोधपुर एम्स, पटना एम्स, सर गंगा राम और डीआरडीओ का जिक्र है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन संस्थानों का खासा जिक्र हो रहा है। कांग्रेस नेता ने इन सभी का श्रेय कांग्रेस सरकार को दिया है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक देश में टीके का निर्माण कर रही है।

This is not correct. @SushmaSwaraj was Union Health Minister in BJP government from 29Jan 2003-22 May 2004. She set up Six AIIIMS at Rishikesh, Bhopal, Raipur, Patna, Bhubaneshwar and Jodhpur. She started work with 100 acres land for each aiims and Rs.2,000/- Cr for construction. https://t.co/l0nFuZcbmy