मलेशिया:बेटे के शव के साथ एयरपोर्ट पर फंसी थी मां, सुषमा स्वराज ने यूं की मदद

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक भारतीय महिला की उसके बेटे का शव लाने में मदद की। यह महिला अपने बेटे के साथ आस्ट्रेलिया से भारत आ रही थी, लेकिन कुआलालंपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अचानक उसके बेटे की मौत हो गई। एक नेटिजेन ने ट्वीट के जरिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को इस घटना के बारे में अवगत कराया। ट्वीट के बाद सुषमा ने कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग के जरिए मदद का आश्वासन दिया और कहा कि शव सरकार के खर्चे पर भारत लाया जाएगा।

सुषमा ने बाद में ट्वीट किया, 'भारतीय उच्चायोग के अधिकारी मां और उसके बेटे के शव के साथ मलेशिया से चेन्नई आ रहे हैं। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं।'गौरतलब है कि पिछले काफी दिनों से नाइजीरियाई अधिकारियों की हिरासत में फंसे चार भारतीयों को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मदद से छुड़ा लिया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शुक्रवार को कहा कि नाइजीरिया अधिकारियों की हिरासत में रहे चार भारतीयों कोभारतीय उच्चायुक्त के दखल के बाद रिहा कर दिया गया। इन चार में से दो भारतीय नागरिकों ने ट्विटर के जरिए सुषमा से अपनी रिहाई की अपील की थी।

Dear @SushmaSwaraj @MEAIndia * URGENT AND KIND REQUEST *one of my close friend & his mom travelled from Australia to India. In Kuala Lumpur International Airport, my friend collapsed suddenly and passed away. My Friend's mom is alone in KLIA and don't know much to get help.(1/2) —  Ramesh (@rameshkumar132) January 10, 2018

She should not worry. Indian High Commission officials are reaching the Kuala Lumpur airport. The body will be flown to India at our expense. An official of the Indian High Commission will escort the grieving mother to India. https://t.co/8Yjvqx2gNd — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) January 11, 2018