'सावन-भादो' बयान के बाद फिर बोले सुशील मोदी- बिहार में आर्थिक मंदी का नहीं पड़ा असर

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) आर्थिक मंदी (economy recession) पर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का मानना है कि बिहार में आर्थिक मंदी का असर नहीं पड़ा है। हालांकि, वह मान रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट आई है। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने पटना में एक बार फिर से मंदी पर बयान दिया और कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को मंदी का सामना करना पड़ रहा है, यह सच है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में गिरावट आई है। हालांकि, बिहार में वाहनों की बिक्री में कोई गिरावट नहीं आई है, बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुशील कुमार मोदी ने दावा किया 'मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि लोगों ने बिस्कुट खरीदना बंद कर दिया है, बिस्कुट के एक ब्रांड की बिक्री घट गई है। हालांकि, जब मैंने बिहार के बिस्किट निर्माताओं से बात की तो उन्होंने बताया कि राज्य और देश में बिक्री बढ़ी है।'

Bihar Deputy CM Sushil Modi in Patna: I was reading in a newspaper that people have stopped buying biscuits, sales of a brand of biscuit have dropped. However, when I spoke to the biscuit manufacturers of Bihar they told me sales have increased in the state and the country. (2.9) https://t.co/3lTpYEB6dS