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श्रावण महोत्सव में शिव महिमा का किया बखान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में सूर्यकुंड धाम में 30 दिवसीय श्रावण महोत्सव का आयोजन किया गया। पंडित अवनीश शुक्ला ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया और पूजा विधि की महत्वता पर जोर दिया। कार्यक्रम में सामूहिक रुद्राभिषेक और भजन की प्रस्तुतियाँ हुईं। देवी-देवताओं की पूजा वैदिक रीति से की गई।

श्रावण महोत्सव में शिव महिमा का किया बखान

गोरखपुर, निज संवाददाता। सूर्यकुंड धाम में आयोजित 30 दिवसीय श्रावण महोत्सव के सातवें दिन बुधवार को पंडित अवनीश शुक्ला ने कहा कि भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, वही आदि और वहीं अंत हैं। अपने भक्तों पर सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भगवान शिव हैं। विधि विधान से उनका पूजन करने वाले के सारे मनोरथ वह पूरा करते हैं। सूर्यकुंड धाम विकास समिति द्वारा आयोजित महोत्सव में उन्होंने कहा कि योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण वे जगत के जन्म निरूपण है और इसी नाते जन्म की निवृत्ति के लिए भगवान शिव की पूजा का विशेष विधान है।

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इसके पूर्व प्रात:काल ब्रह्म मुहूर्त में समिति के संयोजक संतोष मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में वैदिक रीति रिवाज से भगवान शिव एवं माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना के साथ भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया। वहीं, सामूहिक रुद्राभिषेक के तहत कई पालियों में 93 लोगों ने निशुल्क रुद्राभिषेक किया।कार्यक्रम में लोक गायिका नेहा चौधरी व यशी शुक्ला ने शिव महिमा के भजन गाकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। धार्मिक कार्यक्रम पंडित सीताराम मिश्रा एवं सच्चिदानंद द्विवेदी ने कराया। संचालन कनक लता मिश्रा एवं आभार ज्ञापन मदन राजभर ने किया। इस अवसर पर वीना श्रीवास्तव, विनोद पांडेय, पूनम त्रिपाठी, रमेश पांडेय, मनोरमा देवी आदि उपस्थित थे।

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