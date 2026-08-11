पुनर्वास दया नहीं, गरिमा और अधिकार का प्रश्न
वाराणसी में मानवाधिकार जन निगरानी समिति और पीपुल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स द्वारा सर्वाइवर एलायंस मीटिंग 2026 का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि डॉ. परमेन्द्र सिंह ने छात्र आंदोलन का उल्लेख किया। पत्रकारों ने सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की और बुनकरों, छात्र संघर्षों, और पुलिस कानून की आलोचना की। विभिन्न व्यक्तियों को जनमित्र अवार्ड-2026 से सम्मानित किया गया।
वाराणसी। मानवाधिकार जन निगरानी समिति/पीपुल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स और जन मित्र न्यास की ओर से मंगलवार को पराड़कर स्मृति भवन में सर्वाइवर एलायंस मीटिंग 2026 हुई। उदय प्रताप कॉलेज छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष मुख्य अतिथि डॉ. परमेन्द्र सिंह ने छात्र आंदोलन का जिक्र करते हुए डॉ. लोहिया की याद दिलाई। वरिष्ठ पत्रकार विजय विनीत ने घसिया बस्ती से ही रहे पलायन और आजीविका के संकट की कहानी सुनाई। डॉ. लेनिन रघुवंशी ने 1860 के दशक में बने पुलिस कानून की आलोचना करते हुए पुलिस कमीशन की सिफारिशें लागू करने की मांग की। संतोष उपाध्याय ने अनूप चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार सुशील त्रिपाठी की विरासत को याद किया।
इदरीस ने बुनकरों की समस्याएं उठाईं। वरिष्ठ पत्रकार एके लारी और अजय राय ने सुशील त्रिपाठी के काम और उनके महत्व पर विस्तार से बात की।मैनेजिंग ट्रस्टी श्रुति नागवंशी ने कहा कि न्याय की अवधारणा केवल कानूनी कार्रवाई तक सीमित न रहे। उसमें गरिमा, पुनर्वास, सामाजिक पुनर्स्थापना और भेदभाव से मुक्ति को भी शामिल होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव ने मानवाधिकारों के लिए जीवन समर्पित करने वाले अनिल चौधरी को याद किया। इस मौके पर आनंद प्रकाश निषाद, नितिन गुप्ता, राकेश रंजन त्रिपाठी, राजेन्द्र प्रसाद, पुष्पा पाल, अशोक कुमार सिन्हा, इफ्तेखार अहमद को जनमित्र अवार्ड-2026 से सम्मानित किया गया। बघवानाला राजा सुहेलदेव जनमित्र शिक्षण केंद्र (मुंशी यूथ पंचायत) की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें