कोकपाड़ा नरसिंहगढ़ पंचायत भवन में श्रमिकों का किया गया सर्वेक्षण
धालभूमगढ़ में श्रम निरीक्षक आकाश कुमार ने कोकपाड़ा नरसिंहगढ़ पंचायत भवन में श्रमिकों का सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य उन श्रमिकों का निबंधन करना है जिन्हें राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। अब तक 180 श्रमिकों का सर्वेक्षण किया जा चुका है।
धालभूमगढ़। प्रखंड श्रम निरीक्षक आकाश कुमार के द्वारा कोकपाड़ा नरसिंहगढ़ पंचायत भवन में श्रमिकों का सर्वेक्षण किया गया। प्रखंड अंतर्गत निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक, असंगठित श्रमिक, प्रवासी श्रमिकों का सर्वेक्षण किया गया। ऐसे सभी श्रमिकों का जिनका श्रम निबंधन अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें निबंधित करते हुए राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा दी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाना इस सर्वेक्षण का उद्देश्य है। श्रमिकों को बताया गया -निबंधन से श्रमिकों को सेफ्टी किट योजना का लाभ मिलेगा, औजार की सहायता मिलेगी, साइकिल सहायता राशि मिलेगी, श्रमिकों का सामान्य एवं दुर्घटना में मृत्यु होने पर विभिन्न योजनाओं के अनुसार सहायता राशि भी दी जाती है।
महिलाओं को प्रसुति के बाद एक मुश्त राशि सभी चिकित्सा कागजात समर्पण के बाद दी जाती है। इन सब बातों की जानकारी देते हुए श्रम निरीक्षक आकाश कुमार ने पंचायत भवन में 58 श्रमिकों का सर्वेक्षण किया। उन्होंने बताया अब तक प्रखंड के चुकरीपाड़ा और मौदाशोली पंचायत सहित कुल 180 श्रमिकों का सर्वेक्षण प्रखंड में किया जा चुका है।
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