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मेडिकल कॉलेज और सदर का रात में होगा औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों का रात में औचक निरीक्षण करने का फैसला लिया है। इस निरीक्षण में मरीजों की इलाज की व्यवस्था, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की उपस्थिति की जांच की जाएगी। इसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में सुधार करेगा।

मेडिकल कॉलेज और सदर का रात में होगा औचक निरीक्षण

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। राज्य के मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों का रात में औचक निरीक्षण किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला लिया है। निरीक्षण में यह देखा जाएगा कि रात में मरीजों को किस तरह की इलाज की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है।

मेडिकल कॉलेजों की औचक जांच

मेडिकल कॉलेजों की औचक जांच का जिम्मा प्रमंडलीय आयुक्त और सदर अस्पताल का जिम्मा डीएम को दिया गया है। दोनों अधिकारी हफ्ते में किसी भी दिन अस्पताल पहुंचकर और व्यवस्था का मुआयना करेंगे। यह देखा जाएगा कि रात के समय डॉक्टर हैं या नहीं, नर्सिंग और पारा मेडिकल स्टाफ काम कर रहे हैं या नहीं। जांच की रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाएगी। अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में काम करेगा। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि मरीजों को बेवजह रेफर तो नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने रेफरल कम करने का निर्देश सभी अस्पतालों को दिया है।

ट्रामा सेंटर खोलने को लेकर हुई बैठक

राज्य स्वास्थ्य विभाग सभी मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में ट्रामा सेंटर खोलने जा रहा है। ट्रामा सेंटर खोलने को लेकर बुधवार को सभी मेडिकल कॉलेज अधीक्षकों के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। इसमें सभी अधीक्षक से पूछा गया कि उनके यहां ट्रामा सेंटर है या नहीं। अगर है तो कितने डॉक्टर हैं, किन उपकरणों की जरूरत है। सभी की जानकारी मांगी गई है। एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉ. महेश प्रसाद ने बताया कि संस्था के ट्रामा सेंटर में अभी होमी भाभा कैंसर अस्पताल चल रहा है। वहां से हैंडओवर होने के बाद ही इस पर कोई काम हो सकता है।

सामान्य प्रश्न

राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों का रात में निरीक्षण क्यों करने का फैसला लिया है?
राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की इलाज की व्यवस्था की जांच और डॉक्टरों, नर्सिंग और पारा मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया है।

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