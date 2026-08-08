बाइक कांवड़ियों का उमड़ा रैला, पार्किंगों में खड़ी हैं 1.10 लाख से अधिक बाइक

कांवड़ मेले के अंतिम चरण में डाक कांवड़ के साथ अब बाइक कांवड़ियों की संख्या भी तेजी से बढ़ गई है। हरिद्वार में 1.10 लाख से अधिक बाइक पहुंचने से शहर की लगभग सभी प्रमुख पार्किंगें दोपहिया वाहनों से भर गई हैं। बैरागी कैंप पार्किंग जहां बड़े वाहनों से अटी हुई है, वहीं दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग, रोड़ीबेलवाला, पंतद्वीप और गड्ढा पार्किंग में दूर-दूर तक बाइक ही बाइक नजर आ रही हैं। पार्किंग स्थलों पर बढ़ते दबाव के बीच पुलिस और प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। शनिवार को हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने के साथ ही बाइक से आने वाले शिवभक्तों की संख्या भी काफी अधिक रही।

शहर में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों पर बाइक कांवड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दीं। पार्किंग स्थलों में जगह मिलने के बाद बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने अपने वाहनों को निर्धारित स्थानों पर खड़ा किया और पैदल हरकी पैड़ी व आसपास के घाटों की ओर पहुंचे। इसके चलते पार्किंग स्थलों के आसपास भी पूरे दिन कांवड़ियों की आवाजाही बनी रही। बैरागी कैंप में बड़े वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण यहां पार्किंग क्षेत्र बड़े वाहनों से भरा हुआ है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग, रोड़ीबेलवाला, पंतद्वीप और गड्ढा पार्किंग में बाइक कांवड़ियों के वाहन बड़ी संख्या में खड़े हैं। पुलिस की ओर से वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों में खड़ा कराने और सड़क किनारे अनावश्यक रूप से वाहन न खड़े करने की अपील की जा रही है। एसएसपी नवनीत सिंह ने कहा कि कांवड़ मेले में बड़ी संख्या में शिवभक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पुलिस का पूरा प्रयास है कि प्रत्येक कांवड़िये को सुरक्षित और सुगम वातावरण मिले। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी लगातार सड़कों और पार्किंग स्थलों पर तैनात हैं। उन्होंने कांवड़ियों से अपील की कि वे निर्धारित पार्किंग में ही वाहन खड़ा करें और पुलिस-प्रशासन की व्यवस्था में सहयोग करें। आस्था के इस महापर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है।