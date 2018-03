शख्स का दावा, आने वाले दिनों में भारत में होगा इस्लाम का दबदबा, video वायरल

कर्नाटक में भारत बचाओ नाम की यात्रा कर रहे एक टीवी चैनल के संपापद को एक समुदाय के युवक ने सुधर जाने की धमकी दी है। यह धमकी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के जरिए की गई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शुक्रवार को #GoBackSureshChavhanke ट्रेंड कराने की कोशिश की गई।



वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है, 'हमारा इस्लाम आने वाले 10 सालों में भारत में दबदबा कायम कर लेगा। इसके बाद भारत से पुरिया दुनिया को शांति और अमन का संदेश दिया जाएगा। हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। तुम़्हारे जैसे वे लोग जो लोगों के बीच नफरत पैदा करते हैं उन्हें इस देश को जरूरत नहीं होगी।

वीडियो में युवक यह कहते दिख रहा कि बच्चे अल्लाह की देन हैं। इसलिए इस मसले पर लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। वीडियो में क्या बोला गया है आगे आप खुद सुन सकते हैं-

देखें वीडियो-

There is no need to make any kind of nautanki in the RSS goons of the RSS, which has defamed holy religion like Islam, we know better than people like you that we have to create many children. #GoBackSureshChavhanke pic.twitter.com/PqZ6aVJ6xW