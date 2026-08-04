आशुतोष कांवरिया संघ बाबाधाम रवाना
श्री आशुतोष कांवरिया संघ सूरत, गुजरात से सुल्तानगंज से बाबाधाम के लिए रवाना हुआ। यात्रा के दौरान रूद्राभिषेक भी किया गया। इस यात्रा में कांवरियों ने डेढ़ लाख मंत्र का जाप करने का संकल्प लिया है। 46 वर्षों से यह यात्रा निरंतर जारी है।
सुल्तानगंज, निज संवाददाता। श्री आशुतोष कांवरिया संघ सूरत, गुजरात के कांवरिया गंगाजल लेकर सुल्तानगंज से बाबाधाम को रवाना हुए। रवाना होने के पूर्व मारवाड़ी युवा मंच में रूद्राभिषेक किया। बताया कि बाबाधाम तक डेढ़ लाख मंत्र का जाप हो जाता है। अशोक बियाणी ब्रह्मचारी ने कहा कि 46 वर्ष से लगातार आ रहे है। कांवरियों का जत्था संघ में हर बार बढ़ता है। दस दिनों की इस यात्रा में सूरत से ही कांवरिया डेढ़ लाख मंत्र का जाप बाबाधाम पहुंचने तक कर लेते है।
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