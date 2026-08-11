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चिकित्सक की आत्महत्या मामले में चार पर एफआईआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गुजरात के सूरत में एक 30 वर्षीय जूनियर डॉक्टर की आत्महत्या मामले में पुलिस ने चार स्थानीय डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने जूनियर डॉक्टरों को रैगिंग और मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी डॉक्टरों को निलंबित किया गया है।

चिकित्सक की आत्महत्या मामले में चार पर एफआईआर

सूरत, एजेंसी। गुजरात के सूरत में 30 वर्षीय जूनियर डॉक्टर की आत्महत्या मामले में पुलिस ने चार स्थानीय डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चारों पर जूनियर डॉक्टरों से रैगिंग और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप है। हर्ष पांड्या नामक प्रथम वर्ष के छात्र का शव नौ अगस्त की सुबह छात्रावास के कमरे में फंदे से लटका मिला था। इसके बाद खटोदरा पुलिस ने सरकारी मेडिकल कॉलेज के चार द्वितीय वर्ष के पीजी छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के अनुसार, आरोपी छात्रों की पहचान निराली वसावे, अनुज माहेश्वरी, दीक्षिता घेवड़िया और हिना भूट के रूप में हुई है।

संस्थान की एंटी-रैगिंग समिति ने सोमवार को चारों को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया था। समिति ने पाया था कि चारों पर हर्ष पांड्या समेत प्रथम वर्ष के 10 छात्रों को परेशान करने का आरोप है।

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