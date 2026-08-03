आतंकवाद पर नहीं है प्रभावी नियंत्रण :सुप्रिया श्रीनेत
कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दरभंगा में प्रेस वार्ता के दौरान कुलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने केंद्र सरकार पर आतंकवाद, विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा में विफलता का आरोप लगाया। इसके अलावा, उन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान प्रभावित छात्रों का समर्थन करने का आश्वासन दिया।
पंकज महासेठ,दरभंगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म विभाग की राष्ट्रीय चेयरपर्सन एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत शनिवार देर शाम दरभंगा पहुंचीं। स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में सुश्री श्रीनेत ने जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए शहीद जवानों व मृत नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में विफल रही है। उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति, कानून-व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी एवं छात्र आंदोलन के दौरान प्रभावित छात्र-छात्राओं के साथ मजबूती से खड़ी है।
उन्होंने प्रभावित छात्र-छात्राओं से मुलाकात कर उन्हें हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिया। मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक हर्षवर्धन, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।इससे पूर्व हवाई अड्डे पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश प्रतिनिधि सह जिला मीडिया प्रभारी मो. असलम, दयानंद पासवान, रतिकांत झा, प्रिंस परवेज, हसमत अली, धनंजय सिंह आदि ने भव्य स्वागत किया।
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