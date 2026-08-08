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एफसीआरए विधेयक को वापस ले केंद्र सरकार : सुले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुंबई में एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने एफसीआरए विधेयक के मौजूदा स्वरूप का विरोध किया। उन्होंने केंद्र से विधेयक को वापस लेने या संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की अपील की। सुले ने कहा कि विदेशी फंडिंग पर हमेशा संदेह नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन नशा तस्करी और आतंकवाद के मामलों में कार्रवाई आवश्यक है।

एफसीआरए विधेयक को वापस ले केंद्र सरकार : सुले

मुंबई, एजेंसी। एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने शनिवार को एफसीआरए विधेयक के मौजूदा स्वरूप का विरोध किया। उन्होंने केंद्र से अपील की कि विधेयक को वापस लिया जाए या संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाए। बारामती में मीडिया से बातचीत करते हुए सुले ने कहा कि हर विदेशी फंडिंग को हमेशा संदेह की नजरों से नहीं देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई विदेशी संस्थाओं से मिली रकम से देश में अच्छे काम हो रहे हैं। हालांकि, नशा तस्करी या आतंकी गतिविधियों के मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल विधेयक के मौजूदा स्वरूप से असहमत हैं और इसे जल्दबाजी में पारित नहीं करना चाहिए।सुले

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ने जेन-जी को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी का स्वागत किया। महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर सुले ने कहा कि यह अनुचित है। बताया कि उन्होंने बात की तो नेतृत्व ने साफ किया कि स्थानीय स्तर पर दिए गए बयान से पार्टी की आधिकारिक सहमति नहीं है।

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