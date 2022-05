पैगंबर मोहम्मद की छवि खराब करने वालों के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद की छवि खराब करने के मामलों की जांच की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सोमवार को अदालत ने ऐसी याचिका पर सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की है।

इस खबर को सुनें