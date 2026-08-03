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सीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की सफाई का स्वागत किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी ने केंद्र और भाजपा/एनडीए से 25 जुलाई के समझौते को तुरंत लागू करने की उम्मीद जताई। सीजेपी ने कहा कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि एफआईआर वापस लेने में राज्य स्वतंत्र हैं, जो युवाओं की जीत है।

सीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की सफाई का स्वागत किया

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट की सफाई का स्वागत किया। पार्टी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि केंद्र और भाजपा/एनडीए शासित राज्य, 25 जुलाई के समझौते के तहत आंदोलनकारी छात्रों को दिए गए भरोसे को तुरंत लागू करेंगे। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने दास ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उलझनें दूर कर दी हैं, तो हमें उम्मीद है कि भारत सरकार और सभी भाजपा/एनडीए शासित राज्य देश के युवाओं को 25 जुलाई को दिए गए भरोसे का तुरंत सम्मान करेंगे।

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बाद में, सुनवाई के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दास ने कहा कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं और ‘आपराधिक इतिहास’ शब्द का मतलब केवल हत्या और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के आरोपियों से है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं की एक और बड़ी जीत हुई है। सीजेपी की प्रवक्ता रत्ना सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संकेत दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर वह एफआईआर रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद-142 का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि संगठन प्रदर्शनकारी रुचिका के परिवार के संपर्क में है, जिन्होंने उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

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