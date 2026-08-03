सीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की सफाई का स्वागत किया
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, जिसने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि सरकार को 25 जुलाई के समझौते के अनुसार छात्रों को भरोसे का सम्मान करना चाहिए। सीजेपी ने प्रदर्शनकारी युवाओं की जीत का जश्न मनाया।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट की सफाई का स्वागत किया। पार्टी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि केंद्र और भाजपा/एनडीए शासित राज्य, 25 जुलाई के समझौते के तहत आंदोलनकारी छात्रों को दिए गए भरोसे को तुरंत लागू करेंगे। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने दास ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उलझनें दूर कर दी हैं, तो हमें उम्मीद है कि भारत सरकार और सभी भाजपा/एनडीए शासित राज्य देश के युवाओं को 25 जुलाई को दिए गए भरोसे का तुरंत सम्मान करेंगे।
बाद में, सुनवाई के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दास ने कहा कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं और ‘आपराधिक इतिहास’ शब्द का मतलब केवल हत्या और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के आरोपियों से है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं की एक और बड़ी जीत हुई है। सीजेपी की प्रवक्ता रत्ना सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संकेत दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर वह एफआईआर रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद-142 का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि संगठन प्रदर्शनकारी रुचिका के परिवार के संपर्क में है, जिन्होंने उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें