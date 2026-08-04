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प्रशिक्षण के दौरान ही हादसे की वजह से सेना से बाहर हुए सैन्य प्रशिक्षुओं को आरक्षण देने का विचार करने का

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उन सैन्य प्रशिक्षुओं के लिए कल्याण योजना बनाने का निर्देश दिया है, जिन्हें प्रशिक्षण के दौरान चोट के कारण दिव्यांगता के चलते सेना से बाहर किया गया था। कोर्ट ने सभी राज्यों को पूर्व सैन्य कर्मियों के कोटे में आरक्षण देने पर विचार करने के लिए कहा है।

प्रशिक्षण के दौरान ही हादसे की वजह से सेना से बाहर हुए सैन्य प्रशिक्षुओं को आरक्षण देने का विचार करने का

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से उन सैन्य प्रशिक्षुओं के कल्याण के लिए एक योजना बनाने को कहा है, जिन्हें सैन्य प्रशिक्षण के दौरान चोटिल होने की वजह से हुई दिव्यांगता के कारण सेना से बाहर कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को भी प्रशिक्षण के दौरान ही, दिव्यांगता के कारण सेना से बाहर हुए सैन्य प्रशिक्षुओं को पूर्व सैन्य कर्मियों के कोटे में आरक्षण देने पर विचार करने को कहा है।

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सरकार से निर्देश

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और मनमोहन की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से इस बारे में केंद्र सरकार से जरूरी निर्देश लेने को कहा। पीठ ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधान ऐसे कैडेट्स पर लागू नहीं हो सकते, खासकर उन पर जिनकी विकलांगता 40 फीसदी से कम है।

सुबिधानाओं का पुनरविचार

पीठ ने संबंधित विभागों को सभरवाल समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर दोबारा से विचार करने का निर्देश भी दिया। पीठ ने कहा कि यह मामला उन प्रशिक्षुओं की ‌स्थिति सुधारने के लिए उठाया गया है जिन्हें सेना से बाहर कर दिया गया था। जस्टिस नागरत्ना ने उम्मीद जाहिर की इस संबंध में संबंधित विभागों की ओर से कुछ सकारात्मक सिफारिशें आएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे कैडेट्स को ‘पूर्व-सैनिक का दर्जा दिए बगैर, उनके लिए सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है।’ पीठ से मौखिक रूप से यह भी कहा ‌कि उन कैडेट्स, जिन्हें चोटों के कारण कमीशन नहीं मिला और उन अधिकारियों, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और सेना में शामिल हुए, के बीच कुछ अंतर होना चाहिए।

आरक्षण पर विचार

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ‘यह उम्मीद न करें कि आपको हर मकसद के लिए सीधे तौर पर ‘पूर्व-सैनिक’कहा जाएगा। आपको आम बोलचाल में पूर्व-सैनिक कहा जा सकता है, लेकिन साथ ही कुछ फर्क तो होना चाहिए, है ना?’ कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्व-सैन्य कर्मियों के कोटे में सेवा से हटाए गए कैडेट्स को आरक्षण देने पर विचार करना चाहिए, ताकि आरक्षित श्रेणी में ऐसे लोगों के रोज़गार के अवसर बढ़ सकें।

वेतन और भत्ते

मामले की सुनवाई के दौरान न्याय मित्र व वरिष्ठ अधिवक्ता रेखा पल्ली ने पीठ से कहा कि ऑफिसर ट्रेनी (आर्मी कैडेट) और जवान ट्रेनी/रिक्रूट (आर्मी) को दिए जाने वाले एक्स-ग्रेशिया पेमेंट में अंतर है। उन्होंने कहा कि पहले वाले को 12,240 रुपये प्रति माह (महंगाई भत्ते सहित) मिलते हैं, वहीं दूसरे वाले को 18,000 रुपये मिलते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान ही सेवा से बाहर किए गए प्रशिक्षुओं को ईसीएचएस का लाभ दिया गया है और उनके पूरे जीवनकाल के लिए उनके मेडिकल खर्च का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 8वां वेतन आयोग गठित किया गया है और यह आउट-बोर्डेड कैडेट्स को दिए जाने वाले एक्स-ग्रेशिया पेमेंट की दर में बढ़ोतरी पर विचार करेगा।

सामान्य प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से क्या करने को कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उन सैन्य प्रशिक्षुओं के कल्याण के लिए एक योजना बनाने को कहा है, जिन्हें सैन्य प्रशिक्षण के दौरान चोटिल होने की वजह से हुई दिव्यांगता के कारण सेना से बाहर कर दिया गया था।
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