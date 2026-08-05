‘जजों की सेवानिवृत्ति उम्र मामले पर वित्तीय बोझ का हवाला न दें राज्य’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के लिए वित्तीय बोझ का हवाला नहीं दे सकते। कोर्ट ने दो हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया और कहा कि अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को कार्य पर बनाए रखने से वित्तीय बोझ में कमी आएगी। राज्यों से आग्रह किया गया कि वे इस मुद्दे पर तुरंत विचार करें।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का विरोध करने के लिए वित्तीय बोझ का हवाला नहीं दे सकते। कोर्ट ने राज्य सरकारों से जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के मुद्दे पर फिर से विचार करने और दो हफ्ते में फैसला लेने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि वित्तीय बोझ की चिंताएं ‘गलतफहमी पर आधारित’ हैं। पीठ ने कहा कि हम सभी राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं कि वे न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के मुद्दे पर फिर से विचार करें, चाहे दूसरे सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र कुछ भी तय हो।
शीर्ष अदालत ने कहा कि हमें इसमें कोई शक नहीं है कि अनुभवी और कुशल न्यायिक अधिकारियों को काम पर बनाए रखने से राज्य पर उतना वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, जितना उनके रिटायर होने पर पड़ेगा। पीठ ने कहा कि इसलिए, राज्य सरकारों द्वारा सेवानिवृत्ति की उम्र न बढ़ाने के लिए दिए गए कारण सही नहीं हैं। हालांकि, हमारी राय है कि इस बड़े मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में राज्यों से कहा कि इस मुद्दे पर तुरंत फिर से विचार करें और दो हफ्ते में फैसला लें। पीठ ने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का फैसला करती है, तो इस फैसले का फायदा उन न्यायिक अधिकारियों को भी मिलेगा जो इस बीच रिटायर हो गए हैं।
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