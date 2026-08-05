Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘जजों की सेवानिवृत्ति उम्र मामले पर वित्तीय बोझ का हवाला न दें राज्य’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के लिए वित्तीय बोझ का हवाला नहीं दे सकते। कोर्ट ने दो हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया और कहा कि अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को कार्य पर बनाए रखने से वित्तीय बोझ में कमी आएगी। राज्यों से आग्रह किया गया कि वे इस मुद्दे पर तुरंत विचार करें।

‘जजों की सेवानिवृत्ति उम्र मामले पर वित्तीय बोझ का हवाला न दें राज्य’

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का विरोध करने के लिए वित्तीय बोझ का हवाला नहीं दे सकते। कोर्ट ने राज्य सरकारों से जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के मुद्दे पर फिर से विचार करने और दो हफ्ते में फैसला लेने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि वित्तीय बोझ की चिंताएं ‘गलतफहमी पर आधारित’ हैं। पीठ ने कहा कि हम सभी राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं कि वे न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के मुद्दे पर फिर से विचार करें, चाहे दूसरे सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र कुछ भी तय हो।

शीर्ष अदालत ने कहा कि हमें इसमें कोई शक नहीं है कि अनुभवी और कुशल न्यायिक अधिकारियों को काम पर बनाए रखने से राज्य पर उतना वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, जितना उनके रिटायर होने पर पड़ेगा। पीठ ने कहा कि इसलिए, राज्य सरकारों द्वारा सेवानिवृत्ति की उम्र न बढ़ाने के लिए दिए गए कारण सही नहीं हैं। हालांकि, हमारी राय है कि इस बड़े मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में राज्यों से कहा कि इस मुद्दे पर तुरंत फिर से विचार करें और दो हफ्ते में फैसला लें। पीठ ने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का फैसला करती है, तो इस फैसले का फायदा उन न्यायिक अधिकारियों को भी मिलेगा जो इस बीच रिटायर हो गए हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Supreme Court Retirement Age अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।