नदियों में प्रदूषण पर समाधान योजना बनाए राज्य
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जोजरी, बांडी और लूनी नदियों के प्रदूषण से निपटने के लिए 20-सूत्रीय समाधान योजना तैयार करने को कहा है। अदालत ने उद्योगों को नदी के किनारे से हटाने पर भी विचार करने का सुझाव दिया है। राज्य का मुख्य सचिव योजना को हितधारकों के साथ साझा कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान सरकार को सुझाव दिया कि वह राज्य की जोजरी, बांडी और लूनी नदियों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 20-सूत्रीय समाधान योजना तैयार करे। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि पाली का पूरा औद्योगिक क्षेत्र नदी के किनारे स्थित है और लंबे समय में, राज्य के अधिकारियों को उद्योगों को नदी से दूर स्थानांतरित करने पर विचार करना पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि राज्य को समाधान योजना लाने दें। शीर्ष अदालत ने जोजरी नदी में प्रदूषण से जुड़े एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने राजस्थान के मुख्य सचिव के साथ वर्चुअल बातचीत की, जिन्होंने अदालत को बताया कि हम हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। जोजरी नदी जोधपुर से होकर गुजरती है, बांडी नदी पाली से बहती है और लूनी नदी बालोतरा से होकर बहती है। बांडी और जोजरी नदियां बालोतरा शहर के पास लूनी नदी में मिल जाती हैं।
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