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लापता नाविक का पता लगाने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने विदेश मंत्रालय से कहा कि वह 25 जुलाई को काला सागर में ड्रोन हमले के शिकार हुए मालवाहक पोत से लापता नाविक दीपक कुमार गुप्ता का पता लगाए। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों ने निर्देश दिए कि भारतीय दूतावासों से जानकारी एकत्रित की जाए। सुनवाई शुक्रवार को होगी।

लापता नाविक का पता लगाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विदेश मंत्रालय से कहा कि वह उस नाविक का पता लगाए जो 25 जुलाई को काला सागर में ड्रोन हमले का शिकार हुए अपने मालवाहक पोत से लापता हो गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जस्टिस जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे यूक्रेन और बुखारेस्ट, रोमानिया में भारतीय दूतावासों से निर्देश लें और दीपक कुमार गुप्ता का पता लगाने के बारे में जानकारी हासिल करें, जो मालवाहक पोत एमवी एजीएन रेंजर पर सवार थे। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होनी है। शीर्ष अदालत लापता नाविक के बड़े भाई संदीप कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में विदेश मंत्रालय को यूक्रेन और रोमानिया में भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर खोज और बचाव अभियान चलाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

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