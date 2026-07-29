दिव्यांग अनुकूल नियम और मजबूत बनाने पर विचार करे केंद्र

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिव्यांग लोगों की पहुंच को बेहतर बनाने के मकसद से एक अहम आदेश में केंद्र से कहा कि वह विशेषज्ञों और याचिकाकर्ताओं के सुझावों पर ‘बारीकी से’ विचार करे। इसका मकसद ऐसे मजबूत नियम बनाना है जिनमें कोई कमी न हो और जो यह पक्का करें कि ऐसे लोगों की सार्वजनिक जगहों और सेवाओं तक आसानी से पहुंच हो। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने नियम बनाने के बारे में दी गई दलीलों पर ध्यान दिया और केंद्र की ओर से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे नियमों के मसौदे को राजपत्र (गजट) में अधिसूचित करने से पहले विशेषज्ञों और याचिकाकर्ताओं के सुझावों पर विचार करें, ताकि उन्हें और मजबूत, त्रुटि-मुक्त और व्यावहारिक बनाया जा सके। शीर्ष अदालत ने 8 नवंबर, 2024 को केंद्र को निर्देश दिया था कि वह ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016’ (आरपीडब्ल्यूडी) की धारा-40 के तहत जरूरत नियम बनाए, ताकि यह पक्का किया जा सके कि सार्वजनिक जगहें और सेवाएं दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ हों। शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी कड़ा संज्ञान लिया कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार और तमिलनाडु सहित ग्यारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने दिव्यांग लोगों के पुनर्वास की देखरेख के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत अनिवार्य राज्य आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की है।