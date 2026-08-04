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त्रिभाषा नियम पर जल्द सुनवाई की अपील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई की तीन भाषाओं की नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए जल्दी सुनवाई का अनुरोध किया गया। वकील ने बताया कि छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। कोर्ट ने पहले ही इस पर जवाब मांगा है।

त्रिभाषा नियम पर जल्द सुनवाई की अपील

सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को अपील की गई कि वह सीबीएसई की उस पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करे, जिसमें 9वीं क्लास के छात्रों के लिए तीन भाषाएं (जिनमें दो भारतीय भाषाएं शामिल हैं) पढ़ना जरूरी है। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ से अनुरोध किया कि याचिकाओं पर बुधवार या गुरुवार को सुनवाई की जाए, क्योंकि छात्र मुश्किल स्थिति में हैं और एकेडमिक सेशन पहले ही शुरू हो चुका है। वकील ने तर्क दिया कि सीबीएसई की पॉलिसी को लागू करने के लिए न तो पर्याप्त शिक्षक हैं और न ही किताबें।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम देखेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशन बोर्ड की पॉलिसी को चुनौती देने वाली दो नई याचिकाओं पर केंद्र, एनसीईआरटी और सीबीएसई से जवाब मांगा था। कोर्ट ने इन याचिकाओं को 29 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।

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