ताउम्र जेल की सजा संवैधानिक प्रावधानों का हनन नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में अपराध के दोषियों को बची हुई पूरी जिंदगी (ताउम्र) जेल की सजा को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना छूट के मरते दम तक जेल में बिताने की सजा पूरी तरह से कानूनी और संवैधानिक रूप से सही है। जस्टिस संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उन याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला दिया है, जिसमें अपराध के दोषी को बची हुई जिंदगी जेल में बिताने की सजा को असंवैधानिक, गैर-कानूनी और सजा में मिलने वाली छूट के कानूनी नियमों के खिलाफ बताया गया था। पीठ मंगलवार को पारित 21 पन्नों के फैसले में कहा कि चूंकि भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन के मामले में संविधान पीठ के फैसले से पहले ही यह मुद्दा पूरी तरह से तय हो चुका है।

पीठ ने कहा कि ये याचिका कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पांच जजों की संविधान पीठ अपने फैसले में पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि दोषी की बाकी बची जिंदगी भर की जेल की सजा वैध है। ऐसे में दो जजों की पीठ के समक्ष यह तर्क देने की गुंजाइश कहां है कि ऐसी सजाएं अवैध/असंवैधानिक हैं।शीर्ष अदालत ने रामाश्रय उर्फ फक्कड़ और अन्य की ओर से दाखिल चार समूहों में दाखिल दोषियों की याचिकाएं खारिज करते हुए यह फैसला दिया। इन मामलों में वे दोषी भी शामिल थे, जिन्हें मौत की सजा मिली थी, लेकिन बाद में उसमें बदलाव करके उन्हें ताउम्र जेल की सजा में तब्दील कर दिया गया था। पीठ ने ‌उन दलीलों को सिरे से ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के लिए सिर्फ दो सजाओं का प्रावधान है, एक मौत की सजा और दूसरा उम्रकैद। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में मुख्य कानूनी सवाल यह था कि ‘क्या किसी दोषी को बिना किसी छूट के उसकी बाकी बची प्राकृतिक जिंदगी तक जेल में रखने का आदेश संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है?