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दोषी को बची हुई जिंदगी जेल में बिताने की सजा संवैधानिक प्रावधानों का हनन नहीं- सुप्रीम कोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों को बिना छूट के पूरी जिंदगी जेल में बिताने की सजा को सही ठहराया। जजों की पीठ ने यह फैसला देते हुए कहा कि यह आदेश कानूनी और संवैधानिक रूप से सही है। याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सजा किसी कानून का दुरुपयोग नहीं है।

दोषी को बची हुई जिंदगी जेल में बिताने की सजा संवैधानिक प्रावधानों का हनन नहीं- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में अपराध के दोषियों को बची हुई पूरी जिंदगी जेल में बिताने की सजा को सही ठहरायर। शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना छूट के मरते दम तक जेल में बिताने की सजा पूरी तरह से कानूनी और संवैधानिक रूप से सही है।जस्टिस संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उन याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला दिया है, अपराध के दोषी को बची हुई जिंदगी जेल में बिताने की सजा को असंवैधानिक, गैर-कानूनी और सजा में मिलने वाली छूट के कानूनी नियमों के खिलाफ बताया गया था। पीठ मंगलवार को पारित 21 पन्नों के फैसले में कहा है कि ‘चूंकि भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन के मामले में संविधान पीठ के फैसले से पहले ही यह मुद्दा पूरी तरह से तय हो चुका है।

पीठ ने कहा कि ये याचिका कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ‘पांच जजों की संविधान पीठ से अपने फैसले में पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि दोषी की बाकी बची प्राकृतिक जिंदगी भर जेल की सजा वैध है। ऐसे में दो जजों की पीठ के समक्ष यह तर्क देने की गुंजाइश कहां है कि ऐसी सजाएं अवैध/असंवैधानिक हैं या अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432 के तहत मिले कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करती हैं? हम बस इतना कह सकते हैं कि ऐसी कोशिश कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।’ शीर्ष अदालत ने रामाश्रय उर्फ फक्कड और अन्य की ओर से दाखिल चार समूहों में दाखिल दोषियों की याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला दिया है। इन मामलों में वे दोषी भी शामिल थे, जिन्हें मौत की सजा मिली थी, लेकिन बाद में उसमें बदलाव करके उनकी बची हुई पूरी जिंदगी के लिए जेल की सजा में तब्दील कर दिया गया था। पीठ ने ‌उन दलीलों को सिरे से ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के लिए सिर्फ दो सजाओं का प्रावधान है, एक मौत की सजा और दूसरा उम्रकैद। अपीलकर्ताओं ने कहा था कि कानून में बिना किसी छूट के बची हुई पूरी जिंदगी जेल में बिताने की सजा का कोई प्रावधान नहीं है। पीठ ने उन दलीलों को भी नकार दिया जिनमें कहा गया था कि पूरी जिंदगी जेल में बिताने की सजा सीआरपीसी की धारा 432 के तहत मिलने वाली सजा में छूट की कानूनी शक्तियों को निष्प्रभावी बनाती है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में मुख्य कानूनी सवाल यह था कि ‘क्या किसी दोषी को बिना किसी छूट के उसकी बाकी बची प्राकृतिक जिंदगी तक जेल में रखने का आदेश संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि सजा में किसी तरह की छूट के बगैर दोषी को जिंदगी भर जेल में रखने की सजा देने से किसी संवैधानिक गारंटी या सजा में छूट देने के अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का हनन नहीं होता है।

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