ईब्ल्यूएस आरक्षण को 8 लाख रुपये की आय सीमा सही : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बु‌धवार को कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय की सीमा पहली नजर में उचित प्रतीत होती है। शीर्ष अदालत ने यह मौखिक टिप्पणी उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की, ‌जिसमें 2021 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के एक अधिसूचना को चुनौती दी गई है। अधिसूचना में मेडिकल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी कोटे का प्रावधान है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय की सीमा पहली नजर में उचित प्रतीत होती है।

जनहित अभियान मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में 103वें संविधान संशोधन को सही ठहराया था, जिसके तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इस मामले में मंगलवार को जस्टिस नरसिम्हा ने बहस की शुरुआत में ही कहा था कि यह मामला अब निष्प्रभावी हो गया है क्योंकि यह नीट दाखिला 2021 के शैक्षणिक सत्र से संबंधित था। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तन्वी दुबे ने पीठ से कहा था कि 8 लाख रुपये के आय सीमा का मानदंड से जुड़ा कानूनी सवाल अभी भी बना हुआ है। उन्होंने पीठ से कहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए आय सीमा के मानदंड पर दोबारा विचार करने को पांडे कमीशन बनाया गया था। इसने 8 लाख रुपये की सीमा को बनाए रखने का सुझाव दिया, लेकिन आय की परवाह किए बिना उन परिवारों को बाहर करने की सिफारिश की जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि है।