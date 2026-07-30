‘रॉ अधिकारी के परिवार को मुआवजा देने का फैसला सही’

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2003 में लिफ्ट हादसे में मारे गए रिसर्च एनालिसिस विंग (रॉ) के अधिकारी के परिवार को 3.01 करोड़ रुपये मुआवजा देने के फैसले को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि सुरक्षा एक बुनियादी गारंटी है जो हर लिफ्ट कंपनी को देना चाहिए। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश को सही ठहराते हुए ओटिस एलिवेटर कंपनी (इंडिया) लिमिटेड की अपील खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने एनसीडीआरसी के इस निष्कर्ष में दखल देने से इनकार कर दिया कि सेवा में कमी के लिए मुख्य रूप से ओटिस ही जिम्मेदार थी। जो कंपनी किसी ऐसी मशीन का पूरा रखरखाव करती है जो वाहन की तरह होती है, उसकी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी होती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ओटिस उस खराबी से अनजान नहीं थी जिस कारण हादसा हुआ। उसे समस्या की जानकारी थी और उसने खुद ही इसके समाधान का सुझाव दिया था। पीठ ने कहा कि ऐसा करने के बाद, लिफ्ट को सुरक्षित न बनाना, सर्विस में कमी माना जाएगा। एनसीडीआरसी ने ओटिस, रॉ और मेलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज को रॉ के निदेशक विपिन हांडा के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया था.