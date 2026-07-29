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‘रॉ अधिकारी के परिवार को मुआवजा देने का फैसला सही’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में लिफ्ट हादसे में मारे गए रिसर्च एनालिसिस विंग (रॉ) अधिकारी के परिवार को 3.01 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा देने का फैसला सही ठहराया। अदालत ने ओटिस एलिवेटर कंपनी की अपील खारिज कर दी और सुरक्षा को बुनियादी गारंटी बताया।

‘रॉ अधिकारी के परिवार को मुआवजा देने का फैसला सही’

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2003 में लिफ्ट हादसे में मारे गए रिसर्च एनालिसिस विंग (रॉ) अधिकारी के परिवार को 3.01 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा देने के फैसले को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि सुरक्षा एक बुनियादी गारंटी है जो हर लिफ्ट को देनी चाहिए। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश को सही ठहराते हुए ओटिस एलिवेटर कंपनी (इंडिया) लिमिटेड की अपील खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने एनसीडीआरसी के इस निष्कर्ष में दखल देने से इनकार कर दिया कि सेवा में कमी के लिए मुख्य रूप से ओटिस ही जिम्मेदार थी। जो कंपनी किसी ऐसी मशीन का पूरा रखरखाव करती है जो वाहन की तरह होती है, उसकी अपने यूजर्स के प्रति ज्यादा सावधानी बरतने की जिम्मेदारी होती है। ओटिस उस खराबी से अनजान नहीं थी जिसके कारण हादसा हुआ। उसे समस्या की जानकारी थी और उसने खुद ही इसके समाधान का सुझाव दिया था। पीठ ने कहा कि ऐसा करने के बाद, यह पक्का न कर पाना कि उपाय लागू किया गया है, या फिर इसके लगने तक किसी दूसरे तरीके से लिफ्ट को सुरक्षित न बनाना, सर्विस में कमी माना जाएगा। एनसीडीआरसी ने ओटिस, रॉ और मेलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज को रॉ के निदेशक विपिन हांडा के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया था.

यह था मामला

दिल्ली के लोधी रोड स्थित रॉ कार्यालय में 20 मार्च 2003 को एक मीटिंग खत्म करने के बाद हांडा 12 अन्य अधिकारियों के साथ लिफ्ट में थे, तभी वह सातवीं और छठी मंजिल के बीच रुक गई। हांडा से ठीक पहले एक व्यक्ति को बचाया गया, जबकि बाकी लोग तब लिफ्ट से बाहर निकले जब वह छठी मंजिल पर खुली।

सामान्य प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे का फैसला क्यों किया?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा एक बुनियादी गारंटी है जो हर लिफ्ट को देनी चाहिए और ओटिस एलिवेटर कंपनी की सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया।

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