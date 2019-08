चिन्मयानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, लापता है उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ आरोपों का मामला उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। शीर्ष कोर्ट इस मामले की शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले बुधवार को कुछ वकीलों ने कोर्ट से इस मामले में स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाली छात्रा यूपी से पिछले तीन दिनों से गायब है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट दखल दे। उन्होंने इस बारे में एक पत्र भी लिखा था। इस पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और इस पर अब शुकव्रार को जस्टिस आर भानुमति की पीठ सुनवाई करेगी।

Supreme Court agrees to take suo moto cognizance of a plea of group of lawyers on missing law student who had made sexual harassment allegations against former Union Minister and BJP leader Swami Chinmayanand. Case listed for tomorrow. pic.twitter.com/WGXHVxtAg5