ट्रांसजेंडर संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई 17 को

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर 17 अगस्त को अंतिम सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस संबंध में आदेश जारी किया। जस्टिस बागची ने कहा कि पीठ को विशेष रूप से उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की चिंता है, जिन्हें पहले के कानून के तहत ट्रांसजेंडर पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयना कोठारी ने कहा कि जब याचिकाएं दायर की गईं, तो सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी कर संशोधित कानून को 25 मई से लागू कर दिया, लेकिन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने पहचान पत्र प्राप्त करते हैं, काम नहीं कर रहा है।