31 अगस्त को हो सकती है जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 35ए हटाने के मामले पर SC में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट आज सिर्फ वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से अनुच्छेद 35ए के खिलाफ दायर ताजा याचिका पर सुनवाई करेगा। इस केस की मुख्य सुनवाई 31 अगस्त को हो सकती है।

तीन हफ्ते के स्थगन के बाद देश की सर्वोच्च अदालत जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 35ए को हटाने की याचिका पर 31 अगस्त को सुनवाई करेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों का हवाला देते हुए इसकी सुनवाई टालने की मांग की थी।



Supreme Court will today hear only lawyer and BJP leader Ashwini Upadhyay's fresh plea against #35A, main hearing in the case likely to be heard on August 31. https://t.co/vOYC9MUpx6