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राम मंदिर चढ़ावा मामले में अब 17 को होगी सुनवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा प्रकरण की अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को सुनवाई करेगा। इस मामले में यूएन के कार्यक्रम में प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के कारण सुनवाई स्थगित की गई।

राम मंदिर चढ़ावा मामले में अब 17 को होगी सुनवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा प्रकरण की अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मामले में पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र गए हैं। इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 17 अगस्त को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए।

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मामले की जांच

सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को मामले की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) किरण एस. की अगुवाई में चार सदस्यों वाली एसआईटी के गठन का संज्ञान लिया। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से जांच टीम में एक फोरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने के लिए कहा था। पीठ ने टिप्पणी की थी कि सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। पीठ ने विशेष जांच टीम (एसआईटी) को दो हफ्ते में स्थिति रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया।

याचिकाकर्ताओं के अनुरोध

तीन याचिकाकर्ताओं में से एक नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध किया है। अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने इसी तरह के अनुरोध के साथ दूसरी याचिका दायर की है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह की ओर से दायर तीसरी याचिका में मंदिर ट्रस्ट के खातों का ऑडिट कराने का अनुरोध किया है।

संबंधित प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कब करेगा?
सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगा।
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