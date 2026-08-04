सुप्रीम कोर्ट 22 सितंबर को आरपी एक्ट पर दलीलें सुनेगा
सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ की धारा 151ए की व्याख्या पर दलीलें सुनने का निर्णय लिया है। यह धारा संसद और राज्य विधानसभाओं में खाली सीटों को भरने की समय-सीमा से संबंधित है। एक वकील ने चुनाव आयोग की भिन्न व्याख्या की चिंता जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 22 सितंबर को ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ की धारा 151ए की व्याख्या के मुद्दे पर दलीलें सुनेगा। यह धारा संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों में खाली सीटों को भरने की समय-सीमा से संबंधित है। यह प्रावधान चुनाव आयोग को निर्देश देता है कि वह सीट खाली होने की तारीख से छह महीने में उपचुनाव के जरिए खाली सीटों को भरे, बशर्ते कि उस सीट से जुड़े सदस्य का बचा हुआ कार्यकाल एक साल या उससे अधिक हो। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से एक याचिका चुनाव आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के दिसंबर 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की थी।
हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को पुणे लोकसभा सीट के लिए तुरंत उपचुनाव कराने का निर्देश दिया था, क्योंकि मार्च 2023 में तत्कालीन सांसद की मृत्यु के कारण यह सीट खाली हो गई थी।सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान, पक्षों की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि अधिनियम की धारा 151A की व्याख्या की जरूरत है। एक वकील ने तर्क दिया कि चिंता का विषय यह है कि चुनाव आयोग अलग-अलग उपचुनावों के लिए धारा 151ए की अलग-अलग तरह से व्याख्या कर रहा है। वकील ने तर्क दिया कि ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग अपनी पसंद के अनुसार फैसले ले रहा है। इस पर पीठ ने मामले को 22 सितंबर को दलीलों के लिए सूचीबद्ध किया।
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