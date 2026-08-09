इंटक रेड्डी गुट को सुप्रीम कोर्ट से झटका
धनबाद के इंटक विवाद में इंटक रेड्डी गुट को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जिसमें औद्योगिक कमेटी में प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दे का समाधान किया गया था। यह विवाद लंबे समय से चल रहा है और यह मामला करीब एक दशक से कोर्ट में है।
धनबाद, विशेष संवाददाता। इंटक रेड्डी गुट को झटका लगा है। इंटक विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से रेड्डी गुट के पक्ष में औद्यागिक कमेटी में प्रतिनिधित्व संबंधी दिए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया गया था। यह जानकारी ददई दुबे गुट के एनजी अरुण ने दी। मालूम हो कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर ही रेड्डी गुट की ओर से कोल इंडिया की औद्योगिक कमेटियों में प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। रेड्डी और दुबे गुट के बीच इंटक को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है।
मामला कोर्ट में जाने के बाद से लगभग एक दशक से इंटक को कोल इंडिया में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।
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