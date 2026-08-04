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कांवड़ यात्रा के सुरक्षित आयोजन को एसओपी बनाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा, जिसमें कांवड़ यात्रा के सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने का निर्देश दिया गया है। इस यात्रा के दौरान ट्रैफिक, भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन तैयारियों के लिए समन्वय तंत्र स्थापित करने की मांग की गई है।

कांवड़ यात्रा के सुरक्षित आयोजन को एसओपी बनाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और अन्य से एक याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में कांवड़ यात्रा के सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजन के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई। याचिका में संबंधित अधिकारियों को भविष्य की कांवड़ यात्राओं के लिए ट्रैफिक, भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन तैयारियों की योजना बनाने, निगरानी करने और समीक्षा करने के लिए अंतर-राज्यीय समन्वय तंत्र स्थापित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि नोटिस जारी करें, जिसका जवाब 25 अगस्त, 2026 तक देना होगा।

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याचिका में केंद्र, एनएचएआई और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों को पक्षकार बनाया गया है। इस साल, कांवड़ यात्रा पवित्र श्रावण महीने की शुरुआत के साथ 30 जुलाई को शुरू हुई और 11 अगस्त को समाप्त होगी।

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