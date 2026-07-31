मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह पर रोक लगाने की मांग पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह पर रोक लगाने की मांग पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। याचिका में मुस्लिम महिलाओं के लिए समान कानूनी अधिकार देने की भी मांग की गई है। इसे असंवैधानिक भेदभाव माना गया है क्योंकि यह अन्य भारतीय नागरिकों के लिए अवैध है।

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय में ‘‌बहुविवाह’ यानी एक से अधिक शादी करने की प्रथा पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में बहुविवाह की प्रथा पर रोक लगाने के साथ ही, शरीयत के तहत मुस्लिम महिलाओं के लिए समान कानूनी अधिकार और सुरक्षा देने की भी मांग की गई है।

याचिका की पृष्ठभूमि ‌मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार के जवाब मांगने के साथ ही, मामले को इसी तरह की मांग को लेकर पहले से लंबित याचिकाओं के ‌साथ जोड़ दिया। महिला अधिकार कार्यकर्ता जाकिया सोमन, डॉ. नूरजहां सफिया नियाज और अन्य लोगों की ओर से दाखिल याचिका में ‌मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 की धारा 2 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है क्योंकि यह बहुविवाह को मान्यता देती है और उसे वैध बनाती है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया है कि यह प्रावधान एक कानूनी शून्य पैदा करता है और यह मुस्लिम पुरुषों को दूसरी शादी करने पर कानूनी कार्रवाई से छूट देता है, जबकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 अन्य नागरिकों के लिए दूसरी शादी को अपराध मानती है और इसके लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान करती है।

धारा 2 की संवैधानिक वैधता पर सवाल अधिवक्ता ‌श्रिया मैनी द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि यह अलग-अलग व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है क्योंकि यह मुस्लिम महिलाओं को कानून का समान संरक्षण और सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं देता है। याचिका में कहा गया है कि ‘जहां दूसरे समुदायों में दूसरी शादी एक आपराधिक कृत्य ‌है, वहीं मुस्लिम पुरुषों को धार्मिक छूट मिलती रहती है, जिससे असंवैधानिक भेदभाव होता है। याचिका में बहुविवाह वाली शादियों में छोड़ी गई महिलाओं और बच्चों को गंभीर मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक नुकसान होता है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत अधिकार याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह की प्रथा इस्लाम में कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है, बल्कि केवल एक ऐसी छूट है जो ‘पूर्ण न्याय’ की शर्त पर आधारित है, इसलिए, लैंगिक समानता और संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांतों के मुकाबले इसे अनुच्छेद 25 के तहत संवैधानिक सुरक्षा का दावा नहीं किया जा सकता। याचिका में कहा गया है कि ट्यूनीशिया और तुर्की शामिल कई मुस्लिम-बहुल देशों में बहुविवाह को पहले ही खत्म किया जा चुका है। याचिका में इस प्रथा को असंवैधानिक घोषित करने और सभी धर्मों में दूसरी शादी से जुड़े कानूनों को समान रूप से लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की गई है कि वह केंद्र सरकार या भारत के विधि आयोग को यह निर्देश दे कि वे शादी, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े मुस्लिम पर्सनल लॉ को संवैधानिक लैंगिक समानता की गारंटी के अनुरूप संहिताबद्ध करने के लिए एक मसौदा तैयार करें।