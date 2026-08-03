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विरोध-प्रदर्शन के लिए अन्य जगह देने की मांग पर जवाब मांगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है कि जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन के लिए विकल्प प्रदान किया जाए। याचिका में कहा गया है कि जंतर मंतर अब विरोध के लिए उचित स्थान नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने इसे महत्वपूर्ण बताया और सॉलिसिटर जनरल से निर्देश लेने को कहा।

विरोध-प्रदर्शन के लिए अन्य जगह देने की मांग पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें विरोध-प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर के बजाए कोई वैकल्पिक जगह मुहैया कराने का आदेश देने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया है कि जंतर मंतर अब विरोध-प्रदर्शन के लिए सही जगह नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिका में उठाए गए मुद्दे को ‘महत्वपूर्ण’ बताया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे याचिका में उठाए गए मुद्दों पर केंद्र से निर्देश लें। मुख्य न्यायाधीश ने सॉलिसिटर जनरल मेहता से कहा कि ‘याचिका में कहा गया कि आने-जाने में दिक्कत, साफ-सफाई, जरूरी मेडिकल सुविधाओं की कमी आदि की वजह से जंतर-मंतर अब ऐसे विरोध-प्रदर्शनों के लिए सही जगह नहीं है।

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मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। कृपया निर्देश लेकर अदालत को अवगत कराएं। सुप्रीम कोर्ट में एससी कौशिक की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है। याचिका में उन्होंने विरोध-प्रदर्शन के लिए राजधानी में कोई दूसरी जगह तय करने की मांग की।

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