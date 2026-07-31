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चंडीगढ़ की याचिका पर मान और अन्य को नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य आम आदमी पार्टी नेताओं को जवाब देने का आदेश दिया है। याचिका में हाईकोर्ट द्वारा 2020 के दंगे के मामले को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है। यह मामला अवैध तरीके से इकट्ठा होने और बल प्रयोग से संबंधित है।

चंडीगढ़ की याचिका पर मान और अन्य को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चंडीगढ़ प्रशासन की एक याचिका पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के अन्य नेताओं से जवाब मांगा। याचिका में हाईकोर्ट द्वारा 2020 के दंगा मामले को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मान और ‘आप’ नेताओं हरपाल सिंह चीमा, गुरमीत सिंह, मीत हेयर, बलजिंदर कौर, अमन अरोड़ा और अन्य को नोटिस जारी किए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि यह गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और बल प्रयोग का मामला था, जिसके कारण संज्ञेय अपराध हुआ, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे ‘पूरी तरह से गलत आदेश’ के तहत रद्द कर दिया।

राजू की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मान और अन्य को नोटिस जारी किए। शीर्ष अदालत ने 21 जुलाई को मौखिक रूप से कहा था कि ऐसा कोई आरोप नहीं था कि मान सहित आरोपियों ने 2020 में चंडीगढ़ में बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध कर रही भीड़ को ‘उकसाया’ था।

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