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लिव-इन में रहने वाले पुरुषों पर भी होगा दहेज उत्पीड़न का केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'शादी जैसे' लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुषों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चलाया जा सकता है। पीठ ने बताया कि कानूनी सुरक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। आईपीसी की धारा 498ए का दायरा बढ़ाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि यहां 'पति' शब्द का व्यापक अर्थ है।

लिव-इन में रहने वाले पुरुषों पर भी होगा दहेज उत्पीड़न का केस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसले में कहा कि ‘शादी जैसे’ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुषों के खिलाफ भी दहेज उत्पीड़न/प्रताड़ना का मुकदमा चलाया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ‘शादी जैसे’ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को आईपीसी की धारा 498ए (नए कानून बीएनएस की धारा 85) के तहत सुरक्षा से बाहर रखना पूरी तरह से भेदभावपूर्ण होगा। जस्टिस संजय करोल और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने आईपीसी की धारा 498ए का दायरा बढ़ाते हुए यह फैसला दिया। आईपीसी की धारा 498ए पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज उत्पीड़न या किसी भी तरह की शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न से संबंधित है। पीठ ने कहा कि ‘लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष पर आईपीसी की धारा-498, (नए कानून बीएनएस की धारा 85) के तहत घरेलू क्रूरता का मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि पीठ ने यह साफ कर दिया कि यह फैसला उन ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ पर लागू होता है जो ‘शादी जैसे रिश्ते’ की श्रेणी में आते हैं, दूसरे शब्दों में ‘जहां शादी करने का इरादा साफ हो।’

कानूनी सुरक्षा का सवाल

शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘क्रूरता से सुरक्षा के मामले में कानूनी रूप से विवाहित महिला और शादी जैसे रिश्ते में रहने वाली महिला के बीच फर्क करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने ‘शादी जैसे रिश्ते’ में रहने वाली महिला और शादीशुदा महिला के बीच इस प्रावधान के लागू होने में किए जाने वाले भेदभाव पर भी सवाल उठाया। पीठ ने कहा कि ‘यदि किसी महिला को अपने पति/साथी या उसके परिवार के सदस्यों से क्रूरता का सामना करना पड़ता है, तो उसे मिलने वाली कानूनी सुरक्षा में कोई अंतर क्यों होना चाहिए? शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जो महिला अपने साथी के साथ शादी जैसे ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ में रहती है, उसे सिर्फ इसलिए क्रूरता से सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उस रिश्ते को शादी के तौर पर औपचारिक कानूनी मान्यता नहीं मिली है।

युवक के खिलाफ केस रद्द करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटन हाईकोर्ट के एक फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए लिव इन में रहने वाले युवक के खिलाफ महिला पार्टनर को प्रताड़ित करने के जुर्म में लंबित मुकदमा रद्द करने की मांग खारिज कर दी थी। अपीलकर्ता युवक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि यह प्रावधान लिव-इन पर लागू नहीं होता।

पति शब्द की व्यापक व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि आईपीसी की धारा 498‌ए में ‘पति’ शब्द का अर्थ व्यापक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से समझा जाना चाहिए और इसे केवल शादी के अमान्य होने जैसी तकनीकी वजह से नकारा नहीं जा सकता। पीठ ने युवक की मांग खारिज करते हुए आईपीसी की धारा 498ए के तहत ‘पति’ शब्द की व्यापक व्याख्या की और कहा कि इसमें शादी जैसे रिश्ते में रहने वाला पुरुष भी शामिल है। पीठ ने कहा कि इसका मतलब है कि 498ए का प्रावधान उन लिव-इन रिलेशनशिप पर लागू होता है जो ‘शादी जैसे रिश्ते’ माने जाते हैं और जिनमें शादी करने का इरादा एक जरूरी हिस्सा होता है।

सामान्य प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुषों के खिलाफ किस धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है?
सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुषों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है।
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