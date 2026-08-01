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मुकदमा रद्द करने की मांग पर मुकदमें का मिनी ट्रायल नहीं कर सकते हाईकोर्ट- सुप्रीम कोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रभात कुमार नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि ‘उच्च न्यायालयों

मुकदमा रद्द करने की मांग पर मुकदमें का मिनी ट्रायल नहीं कर सकते हाईकोर्ट- सुप्रीम कोर्ट

प्रभात कुमार नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि ‘उच्च न्यायालयों को मुकदमा रद्द करने की अपनी शक्ति का बहुत ही सोच-समझकर और कभी-कभार ही करना चाहिए।’ शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय प्राथमिकी रद्द करने की मांग पर विचार करते समय मुकदमें का मिनी ट्रायल नहीं कर सकते।

महत्वपूर्ण फैसला

जस्टिस संजय करोल और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने भ्रष्टाचार के आरोपों में कर्नाटक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज 6 प्राथमिकी को रद्द करने के उच्च न्यायालय के सितंबर 2021 के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि ‘यह तय कानून स्थापित सिद्धांत है कि उच्च न्यायालयों को अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा धारा 482 के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की शक्ति का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर और कभी-कभार ही करना चाहिए, न कि आम तौर पर।’ जस्टिस करोल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि ‘जब कोई उच्च न्यायालय दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा हो, तो उसे जांच से जुड़ी सामग्री के बारे में बहुत अधिक या गैर-जरूरी छानबीन करने से बचना चाहिए। फैसले में कहा गया है कि उच्च न्यायालय को बस यह देखना होता है कि क्या पहली नजर में प्राथमिकी की बातों/तथ्यों से किसी संज्ञेय अपराध के होने का पता चलता है या नहीं।’ शीर्ष अदालत ने कहा है कि प्राथमिकी रद्द करने की मांग के इस शुरुआती चरण में, हाईकोर्ट द्वारा ‘मुकदमें का मिनी-ट्रायल’ नहीं किया जा सकता है।

कर्नाटक का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां तक मौजूदा मामले का सवाल है तो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका पर विचार करने के दायरे से बाहर जाकर काम किया है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दो अहम बातों पर ध्यान दिया था, पहला प्राथमिकी दर्ज करने में देरी और दूसरा पैसे की मांग या वसूली का कोई सबूत न होना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ‘हमारे विचार से इसमें कोई शक नहीं है कि इन बातों को क्रिमिनल ट्रायल के दौरान सबूतों से साबित करना होगा या फिर इन पर आरोपमुक्त के लिए विचार किया जा सकता है। गैर-कानूनी तरीके से पैसे या फायदे की मांग और उसकी वसूली का सबूत न होना, ट्रायल में आरोपमुक्त या अंततः बरी होने का आधार बन सकता है; लेकिन, ये प्राथमिकी को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता।’ इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा छह प्राथमिकी रद्द करने के फैसले को रद्द कर दिया।

प्राथमिकी का विवरण

यह है मामला

कर्नाटक पुलिस ने वर्ष 2020 में बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच के सहायक पुलिस आयुक्त प्रभु शंकर और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण रोकथाम अधिनियम (पीसी एक्ट) एवं अन्य धाराओं में 6 प्राथमिकी दर्ज किया था। ये प्राथमिकी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(ए), 13(1)(ए) और 13(2) तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 384 और 34 के तहत दर्ज की गई थीं। इसके बाद, आरोपी पुलिस अधिकारी प्रभु शंकर और इंस्पेक्टर निरंजन कुमार ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग की। उच्च न्यायालय ने सितंबर, 2021 में सभी पक्षों को सुनने के बाद यह कहते हुए दर्ज प्राथमिकियों को रद्द कर दिया कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई और पैसे की मांग या वसूली का कोई सीधा साक्ष्य नहीं है। उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी.

सामान्य प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को प्राथमिकी रद्द करने के संबंध में क्या निर्देश दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालयों को मुकदमा रद्द करने की अपनी शक्ति का सोच-समझकर और कभी-कभार ही इस्तेमाल करना चाहिए।
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