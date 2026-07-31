Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पति व्यभिचार का आरोप लगाता है तो गुजाराभत्ता देने से पहले इस मुद्दे पर करना चाहिए फैसला- सुप्रीम कोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्णय में कहा कि अगर पति व्यभिचार का आरोप लगाता है, तो पत्नी को अंतरिम गुजारा-भत्ता देने से पहले अदालत को पहले इस मुद्दे पर फैसला करना चाहिए। कोर्ट ने निजी जासूसों की भूमिका की निगरानी करने के लिए कानून बनाने का सुझाव भी दिया।

पति व्यभिचार का आरोप लगाता है तो गुजाराभत्ता देने से पहले इस मुद्दे पर करना चाहिए फैसला- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ‘यदि पति व्यभिचार का आरोप लगाता है, तो पत्नी को अंतरिम गुजारा-भत्ता देने से पहले अदालत को सबसे पहले इस मुद्दे पर फैसला करना चाहिए।’ शीर्ष अदालत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पति की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है।

न्यायालय का निर्णय

जस्टिस संजय करोल और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि ‘अदालतों का यह मानना ​​गलत होगा कि ऐसे सवाल पर सिर्फ अंतिम फैसले के समय ही विचार किया जा सकता है।’ शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ‘चूंकि सीआरपीसी की धारा 125 (4) में यह प्रावधान है कि अगर व्यभिचार साबित हो जाता है, तो पत्नी न तो अंतरिम और न ही अंतिम गुजारा-भत्ते की हकदार होगी, इसलिए हमारा मानना ​​है कि यदि पति धारा 125(4) के तहत अर्जी दाखिल करता है और शुरुआती स्तर पर ही सबूतों के जरिए आरोप को साबित कर देता है, तभी अंतरिम गुजारा-भत्ता देने पर रोक लगाई जा सकती है।’

अदालत में मामला

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ पति की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें व्यभिचार के आधार पर गुजाराभत्ता देने का विरोध करने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। अपीलकर्ता की शादी 7 जुलाई, 2014 को हुई थी और शादी के महज कुछ ही दिन बाद पत्नी से विवाद शुरू हो गया जिसके चलते कथित तौर पर महिला ने पति पर आरोप लगाए और पुलिस में कुछ शिकायतें भी दर्ज कराईं। आरोप है कि 13 मई, 2020 को वह अपने बच्चे और कीमती सामान के साथ अपना ससुराल छोड़कर चली गई।

अंतरिम गुजारा-भत्ता

पति से अलग होने के बाद महिला ने उदयपुर के निचली अदालत में अर्जी दाखिल कर अंतरिम गुजारा-भत्ता की मांग की। ​​इसके बाद, पति ने सीआपीसी की धारा 125(4) के तहत तहत अर्जी दाखिल कर पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाया और इस आधार पर गुजारा-भत्ता का आदेश नहीं देने का अदालत से आग्रह किया। पहले निचली अदालत और बाद में उच्च न्यायालय ने भी पति की इस मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी।

साक्ष्य की प्रस्तुति

अब सुप्रीम कोर्ट ने पति हक में पारित अपने फैसले में कहा कि ‘यह साबित करने के लिए कि妻व्यभिचार में रह रही थी, पति ने कई तस्वीरें और अन्य साक्ष्य पेश किए हैं। यह साक्ष्य साफ तौर पर इलेक्ट्रॉनिक है। पीठ ने कहेा कि अंतरिम गुजारा-भत्ता ‌तय करने के चरण में ही अदालत को यह देखना होगा कि क्या पेश किए गए सबूत से व्यभिचार साबित होता है। पीठ ने कहा कि पत्नी के पास यह अधिकार है कि वह पेश किए गए साक्ष्यों की सच्चाई और वैधता पर सवाल उठाए, जिस पर कोर्ट को विचार करना होगा।’

निजी जासूसों की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक विवादों में साक्ष्य जुटाने के लिए देश में बढ़ते निजी जासूसों की भूमिका की निगरानी करने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निजी जासूसी एजेंसियों के नियमन के लिए कानून का एक नियामक ढांचा तैयार करने को कहा है।

जस्टिस संजय करोल और विपुल एम पंचोली की पीठ ने पति द्वारा अपनी पत्नी की तस्वीरें और वीडियो हासिल करने के लिए निजी जासूसों का इस्तेमाल करने पर सवाल उठाते हुए यह निर्देश दिए। पीठ ने कहा कि साक्ष्य इकट्ठा करने के बदलते तरीकों से निपटने के लिए एक तंत्र विकसित करने की जरूरत है।

पीठ ने फैसले की प्रति विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव और भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष को भेजने का निर्देश दिया। पीठ ने उन्हें निजी जासूस, सबूत इकट्ठा करने के उनके तरीकों और निजता व इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से जुड़े सुरक्षा उपायों को नियमन के लिए ‌एक उचित कानूनी फ्रेमवर्क की जरूरत पर विचार करने को कहा है। पीठ ने कहा कि विधायिका को सभी संबंधित मुद्दों की अपनी जांच करनी होगी और मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार नियम/विनियम बनाने होंगे।

प्रश्नोत्तरी

सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार के मामलों में गुजारा-भत्ता देने के संबंध में क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'यदि पति व्यभिचार का आरोप लगाता है, तो पत्नी को अंतरिम गुजारा-भत्ता देने से पहले अदालत को पहले इस मुद्दे पर फैसला करना चाहिए।'

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Supreme Court Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।