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वायु सेना को अपनी मर्जी से नौकरी छोड़कर सिविल सेवा ज्वाइन करने का अधिकार नहीं- सुप्रीम कोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि भारतीय वायु सेना के अधिकारियों को अपनी मर्जी से सिविल सेवा में जाने का ‘बिना शर्त अधिकार’ नहीं है। पहले से मंजूरी लेने की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। वायु सेना के नियमों का पालन करते हुए, कोर्ट ने नखत सिंह की अपील खारिज कर दी।

वायु सेना को अपनी मर्जी से नौकरी छोड़कर सिविल सेवा ज्वाइन करने का अधिकार नहीं- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि भारतीय वायु सेना के अधिकारियों/कर्मियों को अपनी मर्जी से नौकरी छोड़कर सिविल सेवार पर जाने का ‘बिना शर्त अधिकार’ नहीं है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि ‘वायु सेना की नौकरी छोड़कर सिविल सेवा में जाने के लिए पूर्व मंजूरी लेना कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है, जिसे नज़रअंदाज़ किया जा सके।’जस्टिस उज्जल भुइयां और एस.एस. चंदुरकर की पीठ ने सेना की ऑपरेशन और कामकाज को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए वायु सेना की पहले से मंजूरी लेने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना ज‌रूरी है।

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वायु सेना के नियमों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि ‘तय की गई शर्तें सिर्फ प्रक्रिया से जुड़ी नहीं थीं, इसलिए उनका पालन करना अनिवार्य था। पीठ ने कहा है कि इन शर्तों को तय करने का मकसद भारतीय वायु सेना से एयर वॉरियर्स को समय से पहले नौकरी से मुक्त करने की प्रक्रिया को रेगुलेट करने से जुड़ा है। यह ध्यान रखना चाहिए कि एयरमैन वायु सेना के सदस्य होते हैं, जो एक अनुशासित फोर्स है।’ पीठ ने वायु सेना के कॉर्पोरल नखत सिंह की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। सिंह ने राजस्थान पब्लिक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्रोफेसर (हिंदी) के तौर पर चुने जाने के बाद ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और नौकरी से मुक्त करने की मांग की थी। वायु सेना ने एनओसी जारी करने और सेवा से मुक्त करने की मांग की थी। इस मामले में सैन्य अधिकरण और उच्च न्यायालय से भी नखत सिंह को राहत नहीं मिली थी, इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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