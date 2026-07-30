Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डीएल वैध न होने पर इंश्योरेंस कंपनी मुआवजे की जिम्मेदार नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ड्राइवर का लाइसेंस वैध नहीं है, तो बीमा कंपनियां दुर्घटना के लिए मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगी। न्यायालय ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और ट्रैफिक कानूनों का पालन करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी। कोर्ट ने 2009 के एक मामले में बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराने का आदेश रद्द किया।

डीएल वैध न होने पर इंश्योरेंस कंपनी मुआवजे की जिम्मेदार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर घटना के समय ड्राइवर का लाइसेंस वैध नहीं था तो इंश्योरेंस कंपनियां दुर्घटना के लिए मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि अगर दोषी गाड़ी बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के चलाई जा रही थी, तो इंश्योरेंस कंपनी पर इसकी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत ने कहा कि इससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें दुर्घटना के मामलों में ड्राइवर या मालिक या दोनों को भारी मुआवजा देना पड़ता है।

पीठ ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राज्य परिवहन विभागों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और ट्रैफिक कानूनों का पालन मजबूत करने के लिए देशव्यापी अभियान चलाने को कहा। कोर्ट ने उनसे सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और रिन्यू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने को कहा।कोर्ट ने ड्राइविंग स्कूलों को रेगुलेट करने, उन्हें सस्ता बनाने और लाइसेंसिंग के लिए आवेदन और टेस्ट को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने जैसे जरूरी सुधारों की जरूरत पर भी जोर दिया। फैसला लिखने वाले जस्टिस करोल ने कहा कि ‘ड्राइविंग स्कूलों के नियमन, उनकी फीस और एप्लीकेशन व टेस्ट वगैरह के मामले में क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्धता जैसे अन्य मुद्दों पर भी तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया गया था। यह मामला 2009 की एक दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें ओम प्रकाश द्वारा चलाई जा रही गाड़ी ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Supreme Court Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।