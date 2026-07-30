डीएल वैध न होने पर इंश्योरेंस कंपनी मुआवजे की जिम्मेदार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ड्राइवर का लाइसेंस वैध नहीं है, तो बीमा कंपनियां दुर्घटना के लिए मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगी। न्यायालय ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और ट्रैफिक कानूनों का पालन करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी। कोर्ट ने 2009 के एक मामले में बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराने का आदेश रद्द किया।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर घटना के समय ड्राइवर का लाइसेंस वैध नहीं था तो इंश्योरेंस कंपनियां दुर्घटना के लिए मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि अगर दोषी गाड़ी बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के चलाई जा रही थी, तो इंश्योरेंस कंपनी पर इसकी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत ने कहा कि इससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें दुर्घटना के मामलों में ड्राइवर या मालिक या दोनों को भारी मुआवजा देना पड़ता है।
पीठ ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राज्य परिवहन विभागों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और ट्रैफिक कानूनों का पालन मजबूत करने के लिए देशव्यापी अभियान चलाने को कहा। कोर्ट ने उनसे सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और रिन्यू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने को कहा।कोर्ट ने ड्राइविंग स्कूलों को रेगुलेट करने, उन्हें सस्ता बनाने और लाइसेंसिंग के लिए आवेदन और टेस्ट को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने जैसे जरूरी सुधारों की जरूरत पर भी जोर दिया। फैसला लिखने वाले जस्टिस करोल ने कहा कि ‘ड्राइविंग स्कूलों के नियमन, उनकी फीस और एप्लीकेशन व टेस्ट वगैरह के मामले में क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्धता जैसे अन्य मुद्दों पर भी तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया गया था। यह मामला 2009 की एक दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें ओम प्रकाश द्वारा चलाई जा रही गाड़ी ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी।
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