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वायुसेना कर्मी अपनी मर्जी से नौकरी नहीं छोड़ सकते : सुप्रीम कोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायु सेना के अधिकारियों/कर्मियों को बिना शर्त नौकरी छोड़ने का अधिकार नहीं है। जस्टिस भुइयां और चंदुरकर की पीठ ने कहा कि पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है। वायु सेना के नियमों के पालन को अनिवार्य बताया गया। इस मामले में कॉर्पोरल नखत सिंह की अपील खारिज कर दी गई।

वायुसेना कर्मी अपनी मर्जी से नौकरी नहीं छोड़ सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि भारतीय वायु सेना के अधिकारियों/कर्मियों को अपनी मर्जी से नौकरी छोड़कर सिविल सेवा पर जाने का ‘बिना शर्त अधिकार’ नहीं है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पूर्व मंजूरी लेना कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है, जिसे नजरअंदाज किया जा सके। जस्टिस उज्जल भुइयां और ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने सेना की ऑपरेशन और कामकाज को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए वायु सेना की पहले से मंजूरी लेने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना ज‌रूरी है। वायु सेना के नियमों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि तय की गई शर्तें सिर्फ प्रक्रिया से जुड़ी नहीं थीं, इसलिए उनका पालन करना अनिवार्य था।

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पीठ ने कहा कि इन शर्तों को तय करने का मकसद भारतीय वायु सेना से एयर वॉरियर्स को समय से पहले नौकरी से मुक्त करने की प्रक्रिया को रेगुलेट करने से जुड़ा है। यह ध्यान रखना चाहिए कि एयरमैन वायु सेना के सदस्य होते हैं, जो एक अनुशासित फोर्स है। पीठ ने वायु सेना के कॉर्पोरल नखत सिंह की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। सिंह ने राजस्थान पब्लिक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्रोफेसर (हिंदी) के तौर पर चुने जाने के बाद ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और नौकरी से मुक्त करने की मांग की थी। वायु सेना ने एनओसी जारी करने और सेवा से मुक्त करने की मांग की थी। इस मामले में सैन्य अधिकरण और हाईकोर्ट से भी नखत सिंह को राहत नहीं मिली थी, इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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