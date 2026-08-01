संदेह के आधार पर बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकती है ईडी- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धन शोधन निवारण कानून के तहत ईडी संदेह के आधार पर बैंक खाते फ्रीज नहीं कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी की अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि फ्रीज करने के लिए 'विश्वास करने का कारण' होना आवश्यक है।

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धन शोधन निवारण कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) संदेह के आधार पर किसी के बैंक खाते हुए फ्रीज नहीं कर सकती है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी की अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2000 की धारा 17(1ए) के तहत बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आदेश सिर्फ ‘संदेह’ के आधार पर नहीं दिया जा सकता, इसके लिए विश्वास करने का कारण, होना बहुत जरूरी है।

न्यायालय का फ़ैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और ‌शील नागू की पीठ ने शुक्रवार को पारित अपने फैसले में कहा कि ‘भले ही धन शोधन निवारण कानून की की धारा 17(1ए) में बैंक खात फ्रीज करने के आदेश के लिए ‘विश्वास करने का कारण’ शब्द का साफ तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इस प्रावधान को धारा 17(1) से अलग करके नहीं देखा जा सकता। धारा 17(1) में तलाशी और जब्ती के लिए ‘विश्वास करने का कारण’ होना जरूरी है, इसलिए फ्रीज करने के आदेश के लिए भी वही पैमाना लागू होना चाहिए।’

फ्रीज करने की वैधता फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ‘पीएमएलए की धारा 17(1ए) में ‘विश्वास करने का कारण’ वाक्यांश का साफ तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इसे धारा 17(1) से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि इसके तहत जब्ती की कार्रवाई करने की व्यावहारिकता से गहराई से जुड़ा है और ऐसी ज‌ब्ती तभी की जा सकती है जब ‘विश्वास करने का कारण’ मौजूद हो। पीठ ने कहा है कि चूंकि फ्रीज करने की कार्रवाई जब्ती का ही एक विकल्प है, इसलिए तार्किक रूप से इसे जब्ती की कार्रवाई पर लागू होने वाले संतोषजनक मानक से कम या अलग मानक के अधीन नहीं किया जा सकता है।’ सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए ईडी की अपील को सीधे तौर पर खारिज कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि मौजूदा मामला ‌स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड से जुड़े 5 हजार करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा है। ईडी ने इससे जुड़े धन शोधन के मामले में पूनम मलिक के दो बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने उन्हें राहत देते हुए, बैंक खाता फ्रीज करने के ईडी के आदेश को रद्द कर दिया था। पूनम मलिक, रंजीत मलिक की पत्नी हैं, जिन पर स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड से जुड़े 5 हजार करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के आरोपी गगन धवन से जुड़ा होने का आरोप है।‌ इस मामले में न तो पूनम मलिया और न ही उनके पति रंजीत मलिक का नाम ईडी द्वारा एफआईआर या ईसीआईआर था।

ईडी का आदेश बैंक खाते फ्रीज करने के लिए जारी ईडी के आदेश में कहा गया था कि ‘चूंकि यह संदेह है कि धन शोधन मामले में शामिल रकम ऊपर बताए गए बैंक खाते में मौजूद है... इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि इस कार्यालय से अगले आदेश तक ऊपर बताए गए बैंक खाते से किसी भी लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाए।