संदेह के आधार पर बैंक खाता फ्रीज नहीं कर सकती ईडी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) संदेह के आधार पर किसी के बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस दीपांकर दत्ता और ‌शील नागू की पीठ ने शुक्रवार को पारित अपने फैसले में कहा कि पीएमएलए की धारा 17(1ए) में ‘विश्वास करने का कारण’ वाक्यांश का साफ तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इसे धारा 17(1) से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि इसके तहत जब्ती की कार्रवाई करने की व्यावहारिकता से गहराई से जुड़ा है।

पीठ ने आगे कहा कि ऐसी ज‌ब्ती तभी की जा सकती है जब ‘विश्वास करने का कारण’ मौजूद हो। पीठ ने कहा कि चूंकि फ्रीज करने की कार्रवाई जब्ती का ही एक विकल्प है, इसलिए तार्किक रूप से इसे जब्ती की कार्रवाई पर लागू होने वाले संतुष्टि के मानक से कम या अलग मानक के अधीन नहीं किया जा सकता है।’ सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए ईडी की अपील को सीधे तौर पर खारिज कर दिया।मौजूदा मामला ‌स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड से जुड़े 5 हजार करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा है। ईडी ने इससे जुड़े धन शोधन मामले में पूनम मलिक के दो बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए, बैंक खाता फ्रीज करने के ईडी का आदेश रद्द कर दिया था। पूनम मलिक, रंजीत मलिक की पत्नी हैं, जिन पर स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड से जुड़े 5 हजार करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के आरोपी गगन धवन से जुड़ा होने का आरोप है।‌ इस मामले में न तो पूनम मलिया और न ही उनके पति रंजीत मलिक का नाम ईडी द्वारा एफआईआर या ईसीआईआर था। बैंक खाते फ्रीज करने के लिए जारी ईडी के आदेश में कहा गया था कि चूंकि यह संदेह है कि धन शोधन मामले में शामिल रकम ऊपर बताए गए बैंक खाते में मौजूद है।