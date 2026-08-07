दीपक प्रकाश एमएलसी बन गए हैं,अब मंत्री बने रहने में रुकावट नहीं- बिहार सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि दीपक प्रकाश का मंत्री बने रहना वैध है या नहीं। याचिकाकर्ता का कहना है कि दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री बने हुए हैं। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया है।

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बिहार सरकार ने कहा कि दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य नामित किया गया है, इसलिए उनके मंत्री बने रहने में कोई रुकावट नहीं है। बिहार सरकार का यह जवाब शीर्ष अदालत के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें यह बताने के लिए कहा गया था कि राज्य सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना किसी सदन का सदस्य नियुक्त हुए बगैर छह माह से अधिक समय से मंत्री कैसे बने हुए हैं। शीर्ष अदालत प्रकाश को मंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर विचार करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था。

दीपक प्रकाश की अयोग्यता की समस्या मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ के समक्ष बिहार सरकार की ओर से भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विधान परिषद (एमएलसी) नामित किए जाने के बाद ‌दीपक प्रकाश की अयोग्यता की समस्या दूर हो गई है। इसके बाद पीठ ने सॉलिसिटर जनरल मेहता से इस बारे में जारी अधिसूचना की प्रति पेश करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। पीठ ने 30 जुलाई को बिहार से पूछा था कि ‘पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अपने पद पर क्यों बने हुए हैं, जबकि वह न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के।’ मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा था कि ‘यह पूरी तरह से कानून का सवाल है। राज्य सरकार को यह बताना होगा कि कोई मंत्री बिना चुने गए छह महीने से अधिक कैसे पद पर बना हुआ है।’ पीठ ने यह भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो किसी सदन (विधानसभा या विधान परिषद) का सदस्य नहीं है, छह माह से अधिक समय तक मंत्री पद पर नहीं रह सकता।

याचिका में आरोप सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में दीपक प्रकाश के मंत्री पद को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से कहा था कि ‘बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधानपरिषद के। इसके बावजूद छह माह से अधिक समय से मंत्री बने हुए हैं। अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं होने के बाद भी छह माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। यदि छह माह के भीतर किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तो मंत्री पद छोड़ना होता है। मौजूदा मामले में छह माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दीपक प्रकाश राज्य सरकार में पंचायती राज मंत्री बने हुए हैं। याचिकामर्ता ने पीठ से कहा कि इसमें तुरंत दखल देने की जरूरत है।

दीपक प्रकाश का पुनर्नियुक्ति याचिका में आरोप याचिकाकर्ता ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रीमंडल में दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री बने। लेकिन राज्य में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में नीतीश कुमार ने 15 अप्रैल, 2026 को इस्तीफा दे दिया। याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रीमंडल में दीपक प्रकाश ने पंचायती राज मंत्री के रूप में चार माह 26 दिनों तक कार्य किया, जिसके साथ ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। हालांकि 7 मई, 2026 को सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और उनके मंत्रीमंडल में दीपक प्रकाश दोबारा से पंचायती राज मत्री बने। याचिका में दीपक प्रकाश को दोबार से मंत्री बनाए जाने को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि दीपक प्रकाश को बिना किसी सदन का सदस्य निर्वाचित हुए बगैर दोबारा से मंत्री बनाना संविधान के साथ धोखाधड़ी है। संविधान के अनुछच्छेद 164 के तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी सदन का सदस्य निर्वाचित हुए बगैर छह माह तक मंत्री बने रहने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 164(4) में कहा गया है कि कोई मंत्री जो लगातार छह माह तक किसी भी अवधि के लिए राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता है, वह उस अवधि के खत्म होने पर मंत्री नहीं रहेगा।